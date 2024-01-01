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Низкие цены на сборку мебели в Москве.

От 1250 руб.

О компании

Сборка мебели в Москве от компании «Грузовой Экспресс»

Сборка даже довольно простой мебели может оказаться довольно сложной задачей, если у вас нет опыта и подходящих инструментов. Но что еще важнее — есть риск испортить ценную мебель, если допустить ошибки во время сборки. Поэтому если вы не уверены, что справитесь с этой задачей, мы настоятельно рекомендуем доверить ее специалистам компании «Грузовой Экспресс».

Наши мастера готовы собрать для вас любую мебель: столы, шкафы, диваны, кровати и многое другое. В нашей команде работают опытные специалисты-мебельщики, которые все сделают быстро, качественно и недорого. А вы избавите себя от лишних хлопот и трат времени.

Наш Прайс-Лист на грузоперевозки в Москве

Стоимость перевозки груза весом 1.5 тонны

Марка Грузовая подъёмность Цена за 1 км
Газель цельнометаллическая 1.5 тонн от 30 руб/км
Газель – гидроборт 1.5 тонн от 30 руб/км
Газель – рефрижератор 1.5 тонн от 35 руб/км
Газель тентированная 1.5 тонн от 30 руб/км
Газель бортовая 1.5 тонн от 30 руб/км
Газель — изотерм 1.5 тонн от 30 руб/км
Газель цельнометаллическая 0.6 тонн от 30 руб/км

Цены на перевозку груза весом 3 тонны

Марка Грузоподъемность  Цена за 1 км
Бычок — тент 3 тонны от 40 руб/км
Бычок — гидроборт 3 тонны от 40 руб/км
Бычок — рефрижератор 3 тонны от 45 руб/км
Бычок — изотерм 3 тонны от 40 руб/км

Тарифы на грузоперевозку 5 тонн

Марка Грузоподъемность Цена за 1 км
Рефрижератор 5 тонн от 55 руб/км
Бортовые 5 тонн от 50 руб/км
Тентованные 5 тонн от 50 руб/км
Изотерм 5 тонн от 50 руб/км
Гидроборт 5 тонн от 50 руб/км

Прайс-лист на доставку груза 10 тонн

Марка Грузоподъемность Цена за 1 км
Гидроборт 10 тонн от 60 руб/км
Рефрижератор 10 тонн от 65 руб/км
Тентованные 10 тонн от 60 руб/км
Изотерм  10 тонн от 60 руб/км

Стоимость грузоперевозки весом 20 тонн

Марка Грузоподъемность Цена за 1 км
Фура тентованная (Тент) 20 тонн 70 руб/км
Фура промтоварная (Фургон) 20 тонн 70 руб/км
Фура изотермическая (Термос) 20 тонн 70 руб/км
Фура рефрижераторная (Реф) 20 тонн 75 руб/км
Фура бортовая (Борт) 20 тонн 70 руб/км

Цены на доставку тралом по межгороду

Вид груза Габариты груза Цена за 1 км
Негабаритный груз размеры до 16×3, 5×3,5 м от 50 руб/км
Негабаритный груз размеры до 16x4x3,8 м от 80 руб/км
Негабаритный груз размеры до 16 x от 4 x от 4м от 180 руб/км
Тяжеловесный груз от 21 до 45 тонн от 110 руб/км
Тяжеловесный груз от 45 до 80 тонн от 135 руб/км

Стоимость паллетной доставки

Объем поставки Стоимость (руб.) до 1.5т Стоимость (руб.) свыше 1.5т
5-6 паллет от 5000 от 8000
7-8 паллет от 6000 от 9000
9-15 паллет от 10500 от 13500
16-19 паллет от 17000 от 17000
20-24 паллета от 20500 от 20500
25-29 паллет от 24000 от 24000
30-33 паллета от 27500 от 27500

Цены на перевозку вещей автотранспортом

Автомобиль Грузоподъемность Цена за 1 км
Газель 1.5 тонны от 30 руб/км
Бычок 3 тонны от 40 руб/км
Машина 5 тонн от 50 руб/км
Грузовик 10 тонн от 60 руб/км
Фура 20 тонн от 70 руб/км

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Наши фотографии
Наши фотографии
Наши фотографии

Заказать грузоперевозки в Москве

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